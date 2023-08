Tmw - Le opzioni per l'eventuale dopo Osimhen: spunta l’attaccante del Siviglia

Victor Osimhen è fortemente appetito dall'Al Hilal e se il corteggiamento dovesse andare in porto il Napoli non potrà farsi trovare impreparato.

© foto di www.imagephotoagency.it

Chi arriverebbe al suo posto? Le ultime arrivano da Tuttomercatoweb.com: "Il più difficile da sostituire sarebbe ovviamente Osimhen, ma il Napoli anche in questo caso ha le idee piuttosto chiare: il preferito è Jonathan David del Lille, la cui valutazione è superiore ai 50 milioni di euro. L'alternativa gioca a Siviglia, con Youssef En-Nesyri che piace particolarmente al comparto mercato di De Laurentiis".