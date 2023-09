Tmw - Lindstrom non era il primo obiettivo: tentativo per Kubo andato a vuoto

Il Napoli ha acquistato, in coda di mercato, Jesper Lindstrom dall'Eintracht Francoforte. Non era però il primissimo obiettivo

Fonte: Tuttomercatoweb

Il Napoli ha acquistato, in coda di mercato, Jesper Lindstrom dall'Eintracht Francoforte. Non era però il primissimo obiettivo per la fascia destra, perché gli azzurri avevano puntato con forza Takefusa Kubo, stella giapponese della Real Sociedad. La valutazione di Transfermarkt è di 25 milioni, ma la Sociedad ha deciso di non dare una valutazione a Kubo. Questo perché la qualificazione alla Champions ha portato in cassa abbastanza per non dovere cedere nessuno, preferendosi tenere i gioielli ed eventualmente mostrarli in un palcoscenico più grande che non quello de LaLiga.

Certo, l'addio di Lozano ha accontentato tutti, perché il PSV ha versato 12,2 milioni di euro più bonus al club azzurro, togliendo un grosso problema al club di De Laurentiis. Questo perché il messicano sarebbe andato in scadenza al 30 giugno del 2024, a zero. I suoi proventi sono stati investiti nella metà del cartellino del danese: 5 milioni per il prestito e 20 per il riscatto. Invece per Kubo, con la Real Sociedad in Champions, ne sarebbero serviti certamente (parecchi) di più.