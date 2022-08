Tmw - Lione su Elmas: pronta un’offerta al Napoli dopo la cessione di Paquetà

Sorpresa sul futuro di Eljif Elmas, centrocampista macedone del Napoli.

Sorpresa sul futuro di Eljif Elmas, centrocampista macedone del Napoli. Tra le pretendenti per il calciatore spunta adesso l'Olympique Lione: gli agenti di Lucas Paquetà sono ora a Londra per trattare la cessione del brasiliano al West Ham e l'OL avrebbe tra i nomi più caldi per la sua eredità proprio il talento di casa azzurra. Non appena sarà definito, nel caso, l'addio di Paquetà, il Lione dovrebbe bussare alla porta di Giuntoli per presentare una proposta. Lo scrive Tuttomercatoweb.