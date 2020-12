TMW - Llorente via a gennaio: Samp in pole, ma ci sono altri due club di Serie A

Fernando Llorente del Napoli, di fatto fuori da ogni gerarchia di casa azzurra, è il possibile futuro centravanti della Sampdoria. Claudio Ranieri cerca un numero nove di fisico e d'esperienza. Schierare Antonino La Gumina contro l'Hellas Verona è stato un successo, è vero, anche in mancanza di Fabio Quagliarella e Manolo Gabbiadini. Però la carta d'identità della punta di Castellamare di Stabia non mente e Gabbiadini ha avuto diversi stop. E non ha le caratteristiche di un nove puro, d'area, spalle e fisico che sta cercando Ranieri. Come Llorente. Lo scrive Tuttomercatoweb.

Contatti in corso Il basco, ex Tottenham e Juventus, è un nome che piace molto all'allenatore e anche al club. Il problema sono certamente i 2,5 milioni annui percepiti, dunque ancora 1,25 da ricevere in pochi mesi fino alla scadenza col Napoli. Per questo la Samp è disposta a prenderlo intanto con sei mesi di contratto, con una stagione opzionale, chiedendo però agli azzurri un contributo importante sullo stipendio. De Laurentiis e Giuntoli, al momento, aspettano. Per Llorente ci sono anche Fiorentina e Benevento ma la Samp è quella che in questi giorni si sta muovendo con maggior interesse a riguardo.