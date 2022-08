Tmw - Lo Spezia attende il rinnovo di Meret col Napoli: si chiude nel weekend

Lo Spezia conta di chiudere l'operazione Alex Meret entro il fine settimana, in modo da metterlo a disposizione di Gotti già per la prima di campionato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo Spezia conta di chiudere l'operazione Alex Meret entro il fine settimana, in modo da mettere a disposizione di Gotti il portiere ex Udinese già per la prima di campionato. I liguri, stando a quanto da noi raccolto, stanno aspettando solo la definizione del rinnovo contrattuale di Meret con il Napoli fino al 2024, per poi prendere l'estremo difensore classe 1997 in prestito secco.