Tmw - Lo sprint viola dopo l'inserimento del Napoli: Brekalo alla Fiorentina già domani?

La Fiorentina mette la freccia sulle concorrenti (Napoli e Udinese) e fa un passo decisivo per Josip Brekalo. Quando sembrava molto più vicino un suo ritorno alla Dinamo Zagabria, il calciatore croato - col contratto in scadenza a giugno col Wolfsburg - adesso è di nuovo ad un passo dai viola. Per il classe '98 ex Torino, che in questi giorni si trovava a Zagabria, è attesa già per domani la firma con la Fiorentina. Lo scrive Tuttomercatoweb.com.