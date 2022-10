Tmw - Lobotka firma il rinnovo a novembre: consistente bonus alla firma

Su di lui c'è stato un interesse da parte del Liverpool, oltre che di Manchester United e Chelsea.

© foto di www.imagephotoagency.it

Undici giorni fa davamo la notizia della scelta, di Stanislav Lobotka, di rimanere a Napoli. L'indiscrezione è confermata, per un contratto fino al 30 giugno del 2028 - inclusa un'opzione per il rinnovo per un anno - a 3 milioni di euro all'anno, più bonus intorno ai 500 mila. La notizia è che il rinnovo verrà firmato durante il mese di novembre, mentre lo slovacco avrà un consistente bonus alla firma appena sotto i 2 milioni di euro. Su di lui c'è stato un interesse da parte del Liverpool, oltre che di Manchester United e Chelsea. A riportarlo è Tuttomercatoweb.