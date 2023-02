Tmw - Lobotka ha dimostrato perchè lo vuole il Real Madrid: vale almeno 60 mln

Così Lobotka ha fatto capire perché Carlo Ancelotti ha chiesto informazioni per lui.

Un'altra grande partita per Stanislav Lobotka , metronomo del Napoli che ieri sera, pur non prendendosi la scena, ha giocato in maniera straordinaria, inventando il corridoio sfruttato da Lozano per l'1-0 di Osimhen. Non solo, novanta minuti di abnegazione per il centrocampista slovacco che appena arrivato in Campania ha avuto problemi - grossi - di ambientamento, tanto da apparire fuori forma e rischiare anche il prestito lontano dal Vesuvio: il Torino ci aveva fatto più di un pensiero. Poi, la svolta, anche perdendo qualche kg di troppo. E una rinascita totale che lo ha portato a essere uno dei migliori del suo ruolo, probabilmente in tutta Europa.

"È stato meraviglioso stasera, perché partiamo dall'esatto contrario delle sue qualità. Nella gestione della palla, nella sveltezza, nel ragionare al doppio, lui è maestro. È rapidissimo a girarsi e fare torsioni su se stesso. La grande qualità e merito è che non sia mai stato saltato, lui non lo salti mai. Quando poi la mettono sul piano della velocità diventa anche rapido, a campo aperto, riconquista palloni. Avete fatto bene a citarlo come uno che dà forza". Le parole di Spalletti ieri in conferenza stampa, ponendo l'accento anche sul fatto che sia un faticatore, non solo uno che calamita il pallone. Anche perché spesso tallonato dai trequartisti avversari, comunque mandati fuori giri quando le maglie si sono allargate.

Così Lobotka ha fatto capire perché Carlo Ancelotti ha chiesto informazioni per lui. Adesso la situazione appare abbastanza lineare, perché se è vero che lo slovacco ha appena rinnovato in maniera corposa e non vorrebbe ascoltare offerte da club, certe proposte possono davvero passare una sola volta nella vita. Il Real Madrid è una di quelle e si troverà di fronte a un bivio, lui come il Napoli: la valutazione è abbastanza chiara, 60 milioni (magari più bonus) e sarà lasciato libero di scegliere.