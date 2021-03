Tmw - Lucas Vazquez jolly a parametro zero: può far comodo a Napoli e altre big

Sarà il mercato dei parametri zero, con tanti big che non rinnoveranno il contratto e saranno liberi di scegliere una nuova squadra. Tra le tante occasioni che potrebbero prospettarsi all'orizzonte anche per i club italiani, c'è Lucas Vazquez: il jolly del Real Madrid ha già deciso di non rinnovare il contratto con le merengues e la sua duttilità potrebbe far gola a Napoli e Roma, alla ricerca di giocatori di esperienza per rinnovare le ambizioni.

CONTAGOCCE - Zidane lo ha utilizzato in tutte le posizioni sulla corsia destra: esterno d'attacco, di centrocampo o terzino difensivo, il suo rendimento è stato sempre soddisfacente. Il classe '91 (compirà 30 anni il primo luglio) potrebbe far gola anche al Milan, interessato ad elementi "navigati" soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League, ma anche alla Juventus: Vazquez potrebbe essere il perfetto vice-Cuadrado sulla fascia, un tuttofare di sicura affidabilità.