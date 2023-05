Tmw - Luis Enrique in pole, ma ADL farà ultimo tentativo con Spalletti

Sono giorni decisivi per il futuro della panchina del Napoli

Sono giorni decisivi per il futuro della panchina del Napoli. Il nome di Luis Enrique è quello che oggi più d'ogni altro stimola le idee di Aurelio De Laurentiis. Il Presidente del Napoli è sempre stato affascinato dai grandi nomi in panchina e quello dell'ex ct sarebbe ora in pole nelle sue preferenze. Una trattativa non facile, chiaro, un'idea non semplice ma sulla quale ADL direttamente sta lavorando.

Prima, però, farà un ultimo tentativo. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, cercherà per un'ultima volta di ricucire il rapporto con Luciano Spalletti. Proverà, in un contatto che dovrebbe essere prossimo ad arrivare, a cercare di riallacciare un rapporto che pare oggi quasi compromesso. E su quel 'quasi', il numero uno azzurro vuole lavorare, anche se non sarà facile. Ad oggi, la strada pare segnata (e il sogno Luis Enrique c'è). Ma il numero uno dei Campioni d'Italia farà un ultimo tentativo. Un'ultima volta.