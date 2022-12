Tmw - Lukic piace a Napoli e Roma: richiesta del Torino rischia di comprometterne l'addio

GIOVANILI GAZZETTA - IL NAPOLI HA GIÀ IL VICE-LOBOTKA: LA STELLINA IACCARINO CHE DISSE NO A JUVE E MILANESI Iaccarino, il Napoli ha in casa il vice Lobotka. E per l’azzurro disse no a Juve, Inter e Milan, scrive la versione on line della Gazzetta dello Sport raccontando del talento che Spalletti ha voluto in ritiro con i grandi e che in passato stregò anche Bruno... Iaccarino, il Napoli ha in casa il vice Lobotka. E per l’azzurro disse no a Juve, Inter e Milan, scrive la versione on line della Gazzetta dello Sport raccontando del talento che Spalletti ha voluto in ritiro con i grandi e che in passato stregò anche Bruno... LE ALTRE DI A UFFICIALE - JUVE, ASSEMBLEA AZIONISTI HA APPROVATO IL BILANCIO 2022: ROSSO PER QUASI 250MLN La Juventus ha approvato il bilancio di esercizio al 30 giugno 2022, con una perdita di 238,1 milioni di euro. La Juventus ha approvato il bilancio di esercizio al 30 giugno 2022, con una perdita di 238,1 milioni di euro.