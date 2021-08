Tmw - Luperto-Empoli, è fatta: nelle prossime ore è atteso l'annuncio

L'Empoli lavora per rinforzare la propria difesa, che necessita almeno di due pedine per dare maggiori garanzie al tecnico Andreazzoli. Secondo Tuttomercatoweb.com è questione di ore e sarà annunciato il primo innesto: è in arrivo nel capoluogo toscano Sebastiano Luperto, preso dal Napoli in prestito oneroso e secco, per la prossima stagione. Dopo il centrale di piede mancino, sarà la volta della stretta sul destro: l'opzione preferita è quella di un ritorno di Lorenzo Tonelli, per il quale sono in corso tuttora discussioni con la Sampdoria con l'obiettivo di arrivare ad un accordo sul trasferimento a titolo definitivo, magari senza dover concretamente spendere soldi ma includendo qualche giocatore. Senza dimenticarsi di Ardian Ismajli, per il quale è stato già raggiunto un accordo totale, sia con lui che con lo Spezia: quest'ultimo, però, dovrebbe prendere il posto in rosa di Nikolaou.