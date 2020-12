Tmw - Makismovic e Hysaj non rinnovano: via da Napoli a fine stagione

Tra i tanti fronti aperti in casa Napoli c'è anche quello legato ai calciatori in scadenza. E, secondo quanto scritto da Niccolò Ceccarini sulle colonne di Tuttomercatoweb.com, non arrivano notizie positive. Soono sempre più difficili i rinnovi di Elseid Hysaj e Nikolan Maksimovic, che con ogni probabilità a fine stagione lasceranno Napoli a parametro zero.