Tmw - Maksimovic già ai margini del Genoa: l'ex azzurro può tornare in Campania

La Salernitana cerca un colpo in difesa e il nome è quello di Nikola Maksimovic. Il trentenne serbo non rientra nelle gerarchie dei titolari del Genoa e lascerà il Grifone a gennaio: è il primo della lista, tanto che oggi, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, c'è stata una call tra Walter Sabatini e il suo agente Fali Ramadani.