Tmw - Manolas, si raffredda la pista Salernitana: l'ex Napoli interessa al Porto

Kostas Manolas, ex difensore del Napoli, è alla ricerca di squadra per la seconda parte di stagione.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kostas Manolas, ex difensore del Napoli, è alla ricerca di squadra per la seconda parte di stagione. Negli scorsi giorni il centrale, attualmente senza contratto dopo aver risolto con lo Sharjah FC, è stato contattato dal direttore generale della Salernitana Walter Sabatini: un contatto diretto tra i due che però non ha portato a un accordo.

Manolas sta valutando altre soluzioni: il centrale greco s'è anche proposto alla Roma, ma con De Rossi le priorità di mercato della squadra giallorossa sono cambiate e il centrale non è più una priorità. Al momento, per l'ex azzurro più probabile un'avventura lontano dalla Serie A e in questo senso c'è da registrare un interessamento del Porto, club che negli scorsi giorni ha provato senza successo a prendere Soyuncu, difensore dell'Atletico Madrid volato nelle ultime ore a Istanbul per firmare col Fenerbahce. A riferirlo è Tuttomercatoweb.