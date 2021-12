Tmw - Manolas torna all'Olympiacos: alle 17 la firma, i dettagli dell'accordo

Kostas Manolas in serata firmerà per l'Olympiacos. All'indomani del suo addio a Napoli, il centrale di difesa ellenico ha chiuso l'accordo col club in cui ha già militato dal 2012 al 2014 e oggi firmerà il contratto. Trasferimento definito grazie a un'offerta tra i 3 e i 4 milioni di euro: per il difensore contratto di tre anni, Manolas è atteso in sede alle 18 (17 in Italia, ndr) per la firma. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.