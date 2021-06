Tmw - Manolas vuole tornare in Grecia: primi contatti con l'Olympiacos

Aria di ritorno in Grecia per Kostas Manolas? Il difensore potrebbe fare ritorno all’Olympiakos. Primi contatti tra le parti, una situazione che richiederà del tempo prima di arrivare ad un esito positivo o negativo. Ma, secondo Tuttomercatoweb.com, c’è la volontà del calciatore di tornare in patria. il club greco ha preso atto e ha già avviato una trattativa, che prenderà corpo presumibilmente nei prossimi giorni. Olympiakos al lavoro, obiettivo Manolas…