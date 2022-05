Tmw - Maximiano, la Lazio sfida il Napoli ma Giuntoli può usare una carta vincente

Le vie del calciomercato di Napoli e Lazio si stanno incrociando nella rispettiva caccia ad un nuovo portiere per la prossima stagione

Le vie del calciomercato di Napoli e Lazio si stanno incrociando nella rispettiva caccia ad un nuovo portiere per la prossima stagione. Il giocatore che piace ad entrambe le società è Luis Maximiano, 23enne portiere del Granada, con una clausola rescissoria da 25 milioni di euro.

Ovviamente i due club stanno valutando anche altri profil (ad esempio Carnesecchi dell'Atalanta per i capitolini), ma qualora la scelta di partenopei e biancocelesti dovessero convogliare sul portoghese ecco che per risolvere il "conflitto" si potrebbe trovare una strada alternativa che porta Alex Meret. L'ex talento dell'Udinese, infatti, è uno dei giocatori che piacciono a Maurizio Sarri e dunque un suo sbarco nella Capitale permetterebbe al Napoli di avere via libera sul calciatore del Granada.