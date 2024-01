Tmw - Mazzarri ha chiesto Perez e non Theate: oggi nuovo contatto con l'Udinese

Negli ultimi giorni Nehuen Perez è stato preferito a Theate su espressa richiesta di Walter Mazzarri che preferisce un centrale di piede destro

Prosegue la trattativa tra il Napoli e l'Udinese per Nehuen Perez. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW nella giornata di oggi c'è stato infatti un nuovo contatto tra il presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis e quello dei bianconeri Pozzo, per continuare a discutere del possibile passaggio del difensore all'ombra del Vesuvio. L'accordo per il cartellino è già stato trovato, come vi abbiamo raccontanto anche ieri, ma l'Udinese vuole acquistare il sostituto prima di dare il via libera, dopo il no di Ostigard che ha ribadito di volere solo il Genoa in caso di addio al Napoli.

Perez il preferito di Mazzarri.

Negli ultimi giorni Nehuen Perez è stato preferito a Theate su espressa richiesta di Walter Mazzarri che preferisce un centrale di piede destro. Oltre a questo l'allenatore punta anche sul fatto che in questa prima parte di stagione il centrale bianconero ha già giocato in Serie A.

La lista UEFA.

Nehuen Perez diventerebbe il quinto acquisto del gennaio partenopeo: a Napoli in questi giorni sono arrivati Mazzocchi, Traore, Ngonge, Dendocker e, appunto, l'argentino. Cinque colpi per rinnovare il Napoli, con però l'incognita lista europea: in Champions infatti dopo il mercato di gennaio sono consentiti solo 3 cambi rispetto alla prima parte dell'anno. Va da sé che su 5 acquisti, almeno due sono destinati a restare fuori dall'ottavo di Champions (e dagli eventuali quarti, poi) contro il Barcellona.