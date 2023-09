Tmw - Mercato deve ancora dare i suoi frutti: Lindstrom e Cajuste saranno molto utili

Non ha ancora toccato il campo e probabilmente serviranno ancora alcune settimane di allenamento per poter inserire il brasiliano negli schemi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Scorrendo le statistiche di queste prime 3 giornate di campionato, non si fa fatica a rendersi conto di come il Napoli di quest'anno sia di fatto lo stesso di quello che pochi mesi fa ha stravinto il campionato. Senza il colosso Kim, però. Ad oggi il giocatore acquistato per sostituire il sudcoreano, ovvero Natan, non ha ancora toccato il campo e probabilmente serviranno ancora alcune settimane di allenamento per poter inserire il brasiliano negli schemi di Rudi Garcia.

Si sono visti invece, seppur con minutaggio estremamente ridotto, sia Jesper Lindstrom che Jens Cajuste: il centrocampista ha fatto capire che i suoi muscoli ed il suo calcio potranno aiutare nelle rotazioni della linea mediana, soprattutto quando inizieranno le partite infrasettimanali, mentre sul danese in pochi hanno dubbi: arrivato nelle ultime battute di mercato, con sempre più allenamenti nelle gambe è destinato a scalare gerarchie e ritagliarsi sempre più spazio nei movimenti offensivi del tecnico francese.