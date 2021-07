Tmw - Mercato fermo e legato alle uscite: il Napoli sta pensando ai rinnovi

Nel corso di 'Radio Goal', in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista, esperto di mercato e direttore di TMWRadio Niccolò Ceccarini. “Grillitsh e Zakaria? Il Napoli in questo momento sta pensando ad alcuni rinnovi, Su tutti Di Lorenzo che allungherà il contratto fino al 2026. Poi sarà il turno di Meret, e dopo l’Europeo di Lorenzo Insigne. Più che il centrocampista, l’esterno basso a sinistra è la vera priorità del Napoli. Emerson Palmieri è la prima scelta. Tutti i movimenti in entrata del Napoli sono legati alle uscite. Se arrivano offerte interessanti per Koulibaly e Fabian, magari la società può prenderle in considerazione. Solo in quel momento potrebbe partire il mercato in entrata”.