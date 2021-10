Tmw - Meret e il rinnovo: i tempi non sono maturi e i conti ancora non tornano

Non solo Lorenzo Insigne. Una delle trattative aperte in casa Napoli per quel che riguarda i prossimi rinnovi contrattuali è quella con Alex Meret. Preso come portiere del presente e soprattutto del futuro, il classe ’97 si è spesso scontrato con la serrata concorrenza di Ospina e la titolarità certa non è mai arrivata. Quest’anno, per fare un esempio recente, al netto dell’infortunio sono solo 3 le presenze dal primo minuto. Una situazione che, alla lunga, potrebbe anche incidere sul futuro e quindi sulla trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023.

I tempi non sono ancora maturi

Il Napoli, per non rischiare di arrivare all’ultimo anno di contratto, rinnoverebbe volentieri nelle prossime settimane. E per farlo metterebbe sul piatto più o meno lo stipendio attuale, senza ritocchi verso l’alto. Un po’ come sta succedendo con Insigne. Un’idea che però si scontra con la valutazione potenziale del giocatore, compresa fra i 30 e i 40 milioni di euro. Il tutto unito alla non certezza della titolarità. Insomma, al momento i tempi per la firma non sembrano maturi. Il discorso però potrebbe ovviamente cambiare nei prossimi mesi, nel caso in cui Meret dovesse conquistare la maglia da titolare e magari da parte del Napoli arrivare un aumento rispetto allo stipendio attuale. Situazione comunque da monitorare e dall’esito non certo scontato.