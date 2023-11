Tmw - Meret in scadenza, ma con opzione per continuare. Almeno due squadre lo cercano

Alex Meret, come un anno fa, è in scadenza di contratto.

Alex Meret, come un anno fa, è in scadenza di contratto. Il portiere del Napoli era a un passo dall'addio in direzione Spezia, salvo poi rimanere e diventare uno dei punti fermi della formazione scudettata. Proprio a ottobre 2022 era arrivato un prolungamento contrattuale fino al 30 giugno del 2024, visto che Meret era il titolare e Spalletti aveva molta fiducia in lui. Probabilmente però De Laurentiis ora non ha intenzione ad aumentare l'ingaggio al portiere, considerato che eventualmente c'è un'opzione per rinnovare il contratto unilateralmente.

Dunque Meret è in scadenza, ma c'è la possibilità che rimanga anche senza un accordo fra club e giocatore. In caso di scadenza, quasi certamente, ci sarebbero club come Roma e Fiorentina alla ricerca del numero uno. A riportarlo è Tuttomercatoweb.