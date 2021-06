Tmw - Meret resta al 100%: nuova vita con Spalletti, sarà titolare indiscusso

Alex Meret con Gennaro Gattuso si giocava il posto, spesso finendo in panchina, con David Ospina. Cambia la storia con Luciano Spalletti: il tecnico di Certaldo ha già deciso che il portiere scuola Udinese sarà il suo titolare. Per qualche mese, ha temuto anche che l'Europeo fosse a rischio per lo scarso minutaggio ma la stima del ct Roberto Mancini è rimasta immutata. Si è giocato il posto con Alessio Cragno fino agli ultimi giorni: sfida vinta. Da un azzurro all'altro. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

