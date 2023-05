Tmw - Mertens felice in Turchia, rinnovato contratto col Galatasaray: i dettagli

L'attaccante 36enne, secondo quanto raccolto da TMW, avrebbe trovato un'intesa col club turco per restare a Istanbul fino al 30 giugno 2024.

Dries Mertens ha rinnovato il suo contratto col Galatasaray. L'attaccante 36enne, secondo quanto raccolto da TMW, avrebbe trovato un'intesa col club turco per restare a Istanbul fino al 30 giugno 2024. Il Gala, proprio in tal senso, avrebbe già inviato i documenti ufficiali alla Federazione. Per l'ex Napoli in questa stagione si contano finora 31 presenze, 7 gol e 4 assist in maglia giallorossa.