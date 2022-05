Tmw - Mertens, il tempo sta per scadere: slittato l'incontro con ADL

Oltre ad Ospina (e gli altri con contratto 2023 come Fabian e Koulibaly), la necessità del club è capire i margini effettivi per la permanenza di Mertens.

Ora non c'è più tempo da perdere per i rinnovi. Definiti gli arrivi di Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera, idealmente al posto dei partenti Insigne e Ghoulam, il Napoli prima di poter approfondire ulteriori piste è chiamato ad un sussulto per capire il futuro degli altri elementi in scadenza. Oltre ad Ospina (e gli altri con contratto 2023 come Fabian e Koulibaly), la necessità del club è capire i margini effettivi per la permanenza di Dries Mertens.

Slittato l'incontro

"Dovremo incontrarci di nuovo. Ora si gioca ancora, poi chi è veramente interessato non scompare e si parla. Giochiamo e poi vediamo, il 25 credo sarà a Napoli, il 26, 27, mica scappiamo", le parole di Aurelio De Laurentiis prima della gara con lo Spezia in merito al rinnovo di Mertens. Ed in questo senso va segnalato che Mertens e famiglia sono in questo momento in Belgio, in vacanza, ed è da capire se rientreranno in città prima delle gare di Nations League.