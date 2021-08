Tmw - Messi, l'assurdo retroscena dietro lo stop: 100mln di commissioni per papà e fratello

Tanto tuonò che piovve. Le trattative tra Barcellona e Lionel Messi si sono interrotte, anche se si respirava grande ottimismo circa il suo rinnovo contrattuale. Eppure il Barça, anche per la questione delle regole imposte dalla Liga era fermo all'impossibilità di tesserare per le cifre folli che l'argentino richiedeva. Alla fine la situazione si è incrinata su una questione di soldi, anche se fra poco la cessione al fondo CVC potrebbe cambiare le regole e sbloccare la situazione.

DOPPIA COMMISSIONE - Pare che all'incontro con la dirigenza del Barcellona ci fosse Jorge Messi, il papà, ma anche il fratello del giocatore. Con una richiesta particolare: 50 milioni per il padre, 50 per il fratello. Quindi sì, sicuramente LaLiga ha giocato un ruolo importante, ma un bonus da 100 milioni alla firma in questi momenti appare impossibile anche per il Barcellona. L'altra volta erano stati 86 come dimostrato da El Mundo, in uno speciale sullo stipendio della Pulce.

NIENTE SCONTI - E poi c'è lo stipendio vero e proprio. Perché Messi non ha abbassato le proprie richieste, nessun dimezzamento per venire incontro. Anzi, un rinnovo biennale che rischiava di costare come una squadra di Serie A di medie dimensioni. Insomma, il Barça per ora non può permetterselo. Chissà se domani, con la votazione de LaLiga all'acquisto del 10% del fondo CVC qualcosa può cambiare. A riportarlo è Tuttomercatoweb.