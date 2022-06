Tmw - Mezzoni passa dalla Pistoiese all'Ancona: nuovo prestito per l'azzurro

Ritorno in Serie C per Francesco Mezzoni, terzino destro classe 2000 di proprietà del Napoli, nell'ultima stagione in prestito alla Pistoiese

