Tmw - Milan a caccia di un colpo: diversi obiettivi in comune col Napoli

Il Milan cerca due centrocampisti, vista la cessione di Tonali e l'infortunio di Bennacer, e non solo. Ne ha parlato nell'editoriale per Tuttomercatoweb, il direttore Niccolò Ceccarini: "È chiaro che Frattesi sia una delle soluzioni. Qui però in vantaggio c’è l’Inter, che da tempo sta lavorando con il Sassuolo e che potrebbe presto piazzare lo scatto decisivo. Su di lui ci sono anche Juventus e Roma. Tra i profili monitorati ci sono anche Hjulmand e Samardzic. Il centrocampista del Lecce ha fatto un ottimo campionato e potrebbe essere una bella opportunità. La sua valutazione è intorno ai 15 milioni di euro. Su di lui ci sono in pressing anche Roma e Fiorentina.

Anche Samardzic si è messo particolarmente in luce in questa stagione. Acquistato due anni fa per una cifra intorno ai 3 milioni di euro, adesso il suo costo è salito ulteriormente. Il club friulano chiede 20 milioni di euro. Il centrocampista bianconero, classe 2002, piace molto anche al Napoli. Il Milan pensa in maniera molto concreta a Arda Güler, classe 2005, del Fenerbahce, che ha chiuso la stagione con 20 presenze in Super Lig, e 6 in Europa League".