Tmw - Milan-Bakayoko, incontro in corso: si lavora sulla formula del prestito

Milan attivo sul mercato in entrata, con il nome di Pietro Pellegri in primo piano e non solo. C'è infatti da registrare un incontro in sede a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e gli agenti di Tiémoué Bakayoko (rappresentato dall'agenzia First). Il centrocampista classe '94 ex Napoli, infatti, è un obiettivo sensibile del club che punta al ritorno del giocatore. Colloqui positivi, si lavora al prestito con diritto di riscatto dopo che il Chelsea ha rinnovato in modo unilaterale il contratto di Bakayoko fino al 2023.