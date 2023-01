Tmw - Milan e Napoli su Angelo Gabriel: piace l'esterno brasiliano 2004

Milan e Napoli hanno messo nel mirino il giovane craque brasiliano Ângelo Gabriel Borges Damaceno, conosciuto più semplicemente come Angelo

Milan e Napoli hanno messo nel mirino il giovane craque brasiliano Ângelo Gabriel Borges Damaceno, conosciuto più semplicemente come Angelo. Esterno offensivo classe 2004, dopo aver battuto il record di Pelé diventando il calciatore più giovane a esordire nell'era del Brasileirão dei tre punti (15 anni, 10 mesi e 15 giorni), il talento del Santos è ormai entrato in pianta stabile in prima squadra e, a 18 anni appena compiuti, oggi trascina il Peixe a suon di giocate, gol e assist decisivi.