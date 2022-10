Tmw - Milan, nuovi contatti per Broja. Il Chelsea l'ha blindato, ma fin qui solo 174'

Era stato seguito la scorsa estate da mezza Serie A - dal Napoli all'Atalanta, passando appunto per il club rossonero.

Approfittando del doppio confronto di Champions contro il Chelsea, il Milan è tornato in contatto con l'entourage di Armando Broja, attaccante albanese classe 2001 che i blues in estate hanno blindato con un contratto importantissimo, da 3 milioni di euro a stagione più bonus fino al 2028. Seguito la scorsa estate da mezza Serie A - dal Napoli all'Atalanta, passando appunto per il club rossonero - Broja è considerato dalla nuova proprietà dei blues un tassello fondamentale per il Chelsea che verrà. Per questo motivo, lo scorso 2 settembre è arrivato il rinnovo di contratto appena citato.

Il campo, però, parla di un Broja che in questo momento è ai margini del progetto Chelsea. Ha fin qui preso parte a 10 partite giocando al massimo 31 minuti per un dato complessivo di 174 minuti giocati. Broja non è al centro dei pensieri di Potter e se la situazione resterà questa per tutta la stagione, o dovesse addirittura peggiorare con l'arrivo di nuovi attaccanti, la richiesta di cessione potrebbe quasi diventare inevitabile.

Sì, ma a che prezzo? Oggi la valutazione che il Chelsea dà del cartellino di Broja non è inferiore ai 40 milioni di euro. Una cifra che il Milan considera molto alta, ma intanto il nome di Broja resta lì, tra i calciatori monitorati. E se Leao non dovesse rinnovare e il Chelsea tornare alla carica, il suo inserimento nella trattativa non si potrebbe escludere. A riportarlo è Tuttomercatoweb.