Tmw - Milik, a gennaio possibilità Everton o Tottenham per salvare gli europei

Nel solito editoriale per Tmw, il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato anche di Arek Milik: "L’attaccante del Napoli oggi è fuori da ogni lista e quindi dovrà aspettare gennaio per eventualmente trovare un’altra sistemazione. Ancora è presto per avere una visione completa ma la pista estera resta sempre quella più accreditata: Tottenham ed Everton sono pronte a farsi di nuovo avanti. Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore che potrebbe anche scegliere di andare via a parametro zero. È evidente che in questo caso per lui sarebbe un anno difficile visto che le uniche partite che potrebbe giocare sono quelle con la sua Nazionale. A giugno c’è l’Europeo e quindi anche Milik dovrà riflettere bene sul da farsi".