Tmw - Milik, addio a un passo: il Marsiglia alza l'offerta

Sembra arrivata al termine l'avventura di Arkadiusz Milik a Napoli, infatti secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com, l'Olympique Marsiglia avrebbe alzato la propria offerta a 9 milioni di euro più altri 5 di bonus. Inoltre sarebbe inclusa anche una percentuale sulla futura rivendita dell'attaccante polacco, che si prepara dunque ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera, in Ligue 1. Già in settimana, il giocatore ha trovato l'accordo con l'OM per ciò che riguarda l'ingaggio. Ora il club di De Laurentiis dovrà sedersi con chi rappresenta il giocatore per firmare il rinnovo per due stagioni: una formalità ma che permetterà all'OM di prendere Milik in prestito con obbligo di riscatto alla prima presenza, in modo da spostare poi anche il peso a bilancio del giocatore più avanti. Tutti aspettano solo l'ultima risposta del Napoli, che può arrivare già domani.