TMW - Milik, Dzeko e l'intreccio tra Roma, Napoli e Juventus: il punto della situazione

Arkadiusz Milik è a Napoli e con lui l'agente David Pantak e l'intermediario Fabrizio De Vecchi. I contatti per sbloccare i contratti non si esauriscono. La volontà di portare il polacco alla Roma c'è sempre e, dall'altra parte, pure quella del club giallorosso. Da risolvere le ultime pendenze sulle sponsorship e sulle multe pregresse di Milik con con il club di Aurelio De Laurentiis, tra le variabili c'è anche il tira e molla messo in atto anche dal club azzurro che nel frattempo sta impedendo alla Roma di avere un 9 e contestualmente anche alla Juventus. La volontà e la fiducia però c'è, la Roma potrebbe mettere sul piatto una nuova formula di un prestito biennale con obbligo di riscatto, per farlo serve prima il rinnovo di Milik col Napoli: a livello formale, attualmente, non potrebbe che trasferirsi infatti che a titolo definitivo visto il contratto in scadenza nel 2021.

Dzeko a Trigoria Intanto Edin Dzeko è a Trigoria, ad allenarsi, in attesa di un segnale. La trattativa potrebbe comunque farsi, con la Juventus, a prescindere da Milik ma è certo che i tempi sarebbero più lunghi. E' il messaggio fatto pervenire al Napoli dalle società e questo potrebbe convincere le parti, Milik e gli azzurri, a sbloccare le ultime resistenze. Soprattutto al club. Con la Juventus è di fatto tutto quasi deciso, i bianconeri aspettano però il via libera da parte dei giallorossi che ancora non c'è. E non andranno oltre a questa settimana.