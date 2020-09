Tmw - Milik-Napoli, nessun problema: tempi più lunghi perché la Roma ha chiesto sconto

La Roma avrebbe chiesto uno sconto al Napoli per Arkadiusz Milik. Invece non ci sono problemi per la questione di buonuscita fra il calciatore polacco e gli azzurri, bensì una richiesta precisa dei giallorossi. La trattativa continua a procedere ma, almeno rispetto a qualche ora fa, più a rilento. Anche perché stasera c'è la partita dei capitolini. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.