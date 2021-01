Tmw - Milik-Napoli, stallo totale: rifiutate Atletico e OM, rischio scadenza sempre più alto

Tra il Napoli e Arkadiusz Milik è sempre stallo totale sull'addio. Le parti sono in rottura, ricucire pare impossibile anche per questioni extra campo che si sono aperte. La società azzurra ha rifiutato le offerte di Olympique Marsiglia e Atletico Madrid, con le società che erano in trattativa avanzata per provare a prenderlo a gennaio. L'ultima richiesta che si sono viste fare è di 18 milioni di euro.

Scadenza a giugno La strada di andare a scadenza, trovando un intesa a giorni con un altro club, sembra adesso quella più percorribile per Milik, a meno che il Napoli non decida di far crollare le proprie richieste. Al momento il club di De Laurentiis non sembra propenso a farlo e per questo Milik potrebbe trovare già adesso un preaccordo (da questa stagione è possibile firmare già a gennaio depositando poi dal 1 febbraio, ndr) con una delle tante società pronte a prenderlo. Il giocatore avrebbe chiaramente preferito trovar squadra da subito ma anche la Federcalcio polacca è conscia che il ragazzo si sta tenendo in forma con sedute anche personalizzate in vista dell'Europeo. E il futuro potrebbe decidersi a breve, anche se non con un'altra maglia a gennaio a meno di un'inversione a U da parte del Napoli. Che altrimenti rischia di perdere un capitale economico.