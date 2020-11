Tmw - Milik, opportunità a gennaio per le milanesi ma occhio ad altri 4 club

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato di Tmw Niccolò Ceccarini: "Arek Milik è un'opportunità importante per gennaio, anche per l'Inter o il Milan. i nerazzurri cercano un vice-Lukaku, a quel punto potrebbe partire Pinamonti, ma il polacco sarebbe un'alternativa. Al Milan invece sarebbe un investimento in prospettiva perché Ibra ha un'età più avanzata rispetto a Lukaku. Dipenderà anche dalle richieste del Napoli e dai movimenti di club come Everton o Tottenham, senza tralasciare Fiorentina e Roma".