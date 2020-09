Tmw - Milik resta in uscita: si riaccende la pista che porta in Premier League

Sfumata l'opzione Roma, per Arkadiusz Milik si riapre l'opzione estera: secondo quanto da noi raccolto, il polacco avrebbe ricevuto sondaggi dall'Inghilterra nelle ultime ore e in questo momento, visto che la permanenza in azzurro sembra essere molto complicata, la pista che porta alla Premier League sembra essere quella più calda.