Tmw - Milinkovic verso l'Arabia, Lazio su Zielinski! Contatti riavviati: i dettagli

Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic sarà lontano dalla Lazio, con il club capitolino che ha trovato l'accordo con l'Al-Hilal per la cessione per 40 milioni di euro. Adesso il giocatore deve decidere se accettare o meno i soldi dell'Arabia, ma intanto i capitolini si stanno già cautelando, alla ricerca del sostituto del serbo, che in ogni caso andrà via.

Contatti per Zielinski.

La prima richiesta di Maurizio Sarri per la sostituzione di Milinkovic è Piotr Zielinski, e secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW sono già stati avviati i contatti per provare a portare il polacco in biancoceleste. Il centrocampista del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe lasciare i campioni d'Italia, che sarebbero quasi costretti a cederlo in caso di mancato rinnovo, per non perderlo a zero tra un anno.