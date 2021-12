Tmw - Muriel piace al Napoli, ma l'Atalanta non fa sconti: fissato il prezzo

L'arrivo di Jeremie Boga non passerà di certo inosservato. L'esterno ormai ex Sassuolo a breve firmerà l'accordo con l'Atalanta, ma Gian Piero Gasperini dovrà fare i conti anche Luis Muriel. Ormai non è più un segreto, l'attaccante colombiano chiede maggior spazio in un inizio di stagione da dimenticare tra infortunio muscolare e una forma fisica lontana da quella ammirata nella prima parte del 2021.

Muriel in uscita? Il colombiano vuole più minuti, ma costa caro

Un po' di malumore c'è da parte dell'ex Sampdoria e Siviglia, Muriel vuole ritagliarsi maggiore spazio nelle rotazioni del Gasp. Gli estimatori non mancano soprattutto in Italia, al momento Milan e Napoli - entrambe a caccia di un attaccante - stanno cercando di capire la fattibilità delle operazioni. Le richieste però sono chiarissime, l'Atalanta vuole almeno 25 milioni di euro. Lo scrive Tuttomercatoweb.