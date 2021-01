Tmw - Napoli ancora a supporto del Bari: in arrivo un '98 che andrà in prestito in Puglia

Contesissimo sul mercato, Luca Pandolfi potrebbe presto trovare una sua nuova collocazione, salutando la Turris: come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, per il giocatore c'è stato lo scatto del Bari, ora in pole rispetto alle contendenti. Con l'aiuto del Napoli, che preleverebbe il classe '98 dall'altra formazione campana e lo girerebbe in prestito ai galletti.