Tmw - Napoli avanza per Faraoni: la richiesta dell'Hellas

Il Napoli nei prossimi giorni formalizzerà il rinnovo del contratto di Giovanni Di Lorenzo

Il Napoli nei prossimi giorni formalizzerà il rinnovo del contratto di Giovanni Di Lorenzo. Dopo aver raggiunto l'accordo sulle cifre, il club partenopeo è pronto a blindare il suo Capitano con un contratto che lo legherà alla sua attuale società praticamente fino a fine carriera.

Nel frattempo, De Laurentiis e i suoi uomini mercato lavorano anche per individuare il suo vice perché per Zanoli è praticamente certa una nuova avventura in prestito: piace, tra le altre, al Genoa e all'Hellas Verona. E proprio dalla società di patron Setti potrebbe arrivare il terzino destro: Marco Davide Faraoni. Il laterale classe '91 che ha altri due anni di contratto può uscire con un'offerta da 2-3 milioni di euro.