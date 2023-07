Tmw - Napoli e Juve su Nandez: la scelta del calciatore sembra presa

L'idea che il Cagliari potesse perdere il suo Leone stavolta sembrava essere davvero concreta

L'idea che il Cagliari potesse perdere il suo Leone stavolta sembrava essere davvero concreta. Il desiderio latente dello stesso Nahitan Nandez di alzare la propria asticella, il contratto in scadenza nel 2024, il costo non proibitivo, le immancabili dichiarazioni del suo stesso agente, avevano nuovamente stuzzicato l'attenzione delle squadre alla ricerca di un elemento duttile per il centrocampo, capace di svariare sia come mezz'ala, che da esterno. Roma, Juventus e soprattutto Napoli, sembravano aver nuovamente inserito il giocatore nella propria lista della spesa, con il Cagliari in attesa dell'offerta migliore possibile (e con una percentuale da riconoscere al Boca Juniors.

Ed invece ecco la parola fine alla telenovela: al momento (termine da sottolineare più volte) Nandez non lascerà Cagliari, si metterà a disposizione di Ranieri, e si preparerà a calcare nuovamente i campi di Serie. Ma, d'altro canto, anche la stessa questione relativa al rinnovo contrattuale non pare essere contemplata dalle parti. Dettagli che potrebbero aprire degli scenari in qualsiasi momento. Lo scrive TMW.