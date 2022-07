Tmw - Napoli e Siviglia su Simeone, gli andalusi devono prima cedere

L'attaccante argentino, dopo essere finito nel mirino di Juventus e Arsenal, nelle ultime settimane ha ricevuto numerosi sondaggi dal Siviglia.

Il Napoli è entrato in scena per Giovanni Simeone, ma non è certo l'unica squadra interessata. L'attaccante argentino, dopo essere finito nel mirino di Juventus e Arsenal, nelle ultime settimane ha ricevuto numerosi sondaggi dal Siviglia di Monchi, che prima deve però cedere Jules Koundé in difesa. Lunghi anche i tempi delle altre concorrenti, azzurri compresi, con la sensazione che per sapere quale sarà la nuova squadra del classe '95 bisognerà quindi aspettare qualche altra settimana.

Il Verona lo valuta circa 20 milioni di euro dopo averlo riscattato per poco di più della metà dal Cagliari e conta di vendere il suo capocannoniere nella passata stagione al miglior offerente. Per il Cholito, però, sarà fondamentale trovare un progetto ambizioso e un ruolo da protagonista, con la possibilità di giocare la Champions come fattore di massima importanza. Una carta che il Napoli (ma anche il Siviglia) potrà sicuramente giocarsi in sede di trattative col suo entourage. A riportarlo è Tuttomercatoweb.