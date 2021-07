Tmw - Napoli forte su Koopmeiners: la prossima settimana possono esserci novità

L'Az Alkmaar continua a valutare le proposte che arrivano per il centrocampista classe '98 Teun Koopmeiners. Il calciatore olandese valuta il suo tesserato poco meno di 20 milioni di euro e piace molto all'Atalanta, anche se oggi la Dea - sia per il costo del cartellino, che per l'ingaggio - è molto distante dall'accordo.

Occhio però al Napoli. Il club partenopeo sta portando avanti i contatti col suo entourage e la prossima settimana potrebbero esserci novità. La richiesta di Koopmeiners circa l'ingaggio è di 2 milioni di euro a stagione.