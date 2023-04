Tmw - Napoli insidia il Milan per Vranckx: la cifra per la chiusura

Nonostante il poco minutaggio avuto in stagione, Aster Vranckx finora ha ben impressionato il Milan

Nonostante il poco minutaggio avuto in stagione, Aster Vranckx finora ha ben impressionato il Milan ma non soltanto. Oltre ai rossoneri, infatti, anche il Napoli ha messo gli occhi sul 20enne centrocampista e vorrebbe puntare sul nazionale belga (già in orbita prima squadra) in vista della prossima stagione: il club azzurro è pronto ad accontentare il club tedesco sul prezzo di riscatto che aveva con il Milan, ovvero 12 milioni, con lo stesso calciatore che è ritenuto funzionale alle caratteristiche tecniche e fisiche richieste dal mister Spalletti (oltre alla giovane età).