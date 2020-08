Tmw - Napoli-Karbownik, si avvicina la chiusura: c'è un ostacolo da superare

Il Napoli si avvicina a Michal Karbownik, laterale classe 2001 in forza al Legia Varsavia. Secondo quanto filtra dal club polacco, interpellato proprio in questi minuti da TMW, la trattativa per il talento mancino sarebbe infatti già molto avanzata, seppur non ancora definita nei dettagli, mentre c'è già un'intesa fra il ds Giuntoli e il giocatore.

Se l'offerta degli azzurri si aggira al momento intorno ai sette milioni di euro, il Legia sta spingendo per riuscire a monetizzare leggermente oltre questa cifra e battere così il record d'incasso che si registra ad oggi in tutta la Ekstraklasa (il portiere classe '99 Radoslaw Majecki ceduto proprio dal Legia al Monaco per, appunto, sette milioni di euro).

Sullo sfondo, nonostante la fiducia del Napoli, occhio però anche ai possibili rilanci dell'ultimo minuto dalla Premier League.