Tmw - Napoli-Kim, avanti con fiducia: ultimi dettagli da limare

Il Napoli punta a chiudere il prima possibile l'acquisto di Kim Min-Jae. Il club partenopeo vuole evitare l'inserimento di nuovi club e, per questo motivo, da qualche giorno ha spedito un suo uomo in Turchia per trattare col Fenerbahce e col giocatore, con cui si stanno limando gli ultimi dettagli del contratto. Dopo i contatti nella notte, anche oggi le parti hanno portato avanti la trattativa. Con fiducia: resta il centrale classe '96 il primo obiettivo per il dopo Koulibaly. A riportarlo è Tuttomercatoweb.