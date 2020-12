Tmw - Napoli-Milik, è muro contro muro: scontro dopo l'incontro di oggi

Muro contro muro. Il Napoli oggi, nell'incontro che si è tenuto alla Filmauro a Roma, con il manager azzurro Andrea Chiavelli, ha espresso all'entourage di Arek Milik la sua volontà. Niente addio gratuito, niente risoluzione delle pendenze al momento e 15 milioni da incassare per l'addio. Nonostante la scadenza a giugno. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

POSIZIONE DURA - A muro del Napoli corrisponde quello di Milik. Perché in mezzo ci sono le pendenze arretrate e c'è anche la causa relativa al ritiro. La posizione del giocatore che filtra dopo il summit è altrettanto netta: se questa è la posizione del Napoli, allora Milik può anche andare a scadenza in estate e pesare ancora su un bilancio non certo florido come quello azzurro. Dal 1° febbraio può peraltro firmare un contratto da svincolato e le proposte a riguardo non mancano. Non vuole perdere l'Europeo, la Federazione polacca sa benissimo che dietro la sua esclusione non ci sono motivazioni squisitamente tecniche. E il muro contro muro, durissimo, è pronto.